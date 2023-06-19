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Зеленский провел совещание с военными по поводу наступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о проведении Ставки Верховного главнокомандования, на которой обсуждалось украинское наступление.

Зеленский провел совещание с военными по поводу наступления ВСУ
© Газета.Ru

Уточняется, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский и глава главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов доложили по оперативной обстановке, обеспечению боеприпасами и прогнозу действий российских войск.

Также глава МВД Клименко рассказал о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников для выполнения боевых задач.

29 мая Зеленский заявлял, что обсудил с высшим командным составом вооруженных сил страны вопросы комплектования и работу системы противовоздушной обороны.

Ранее президент Украины провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого подробно рассматривались темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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