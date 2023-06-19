В Молдавии начинаются очередные плановые учения резервистов

Министерство обороны Молдавии объявило о старте очередных плановых учений резервистов в республике.

Учения пройдут с 19 по 23 июня, будут проверены навыки резервистов, которые ознакомятся с техникой, снаряжением и вооружением Национальной армии Молдавии.