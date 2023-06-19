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В Молдавии начинаются очередные плановые учения резервистов

Министерство обороны Молдавии объявило о старте очередных плановых учений резервистов в республике.

В Молдавии начинаются очередные плановые учения резервистов
© RT на русском

Учения пройдут с 19 по 23 июня, будут проверены навыки резервистов, которые ознакомятся с техникой, снаряжением и вооружением Национальной армии Молдавии.

«В контексте проведения учений с резервистами военная техника будет перемещена из части в учебные центры», — сказано в сообщении министерства, которое приводит РИА Новости.

В марте военнослужащие Молдавии провели совместные учения вместе с солдатами из Румынии, США и Великобритании.

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