В Молдавии начинаются очередные плановые учения резервистов
Министерство обороны Молдавии объявило о старте очередных плановых учений резервистов в республике.
Учения пройдут с 19 по 23 июня, будут проверены навыки резервистов, которые ознакомятся с техникой, снаряжением и вооружением Национальной армии Молдавии.
«В контексте проведения учений с резервистами военная техника будет перемещена из части в учебные центры», — сказано в сообщении министерства, которое приводит РИА Новости.
В марте военнослужащие Молдавии провели совместные учения вместе с солдатами из Румынии, США и Великобритании.