ВС России отразили атаки ВСУ на ореховском тактическом направлении

Вооруженные силы (ВС) России отразили четыре атаки на ореховском тактическом направлении и Времевском выступе. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России .

«Действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении отражены четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что при отражении атак российские войска уничтожили три танка и пять боевых бронированных машин. Помимо того, ВС России нанесли поражение четырем скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новополь и Левадное.