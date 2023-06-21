Военные РФ пресекли две и отразили одну атаку ВСУ на Запорожском направлении

По словам Чехова, противник попытался перегруппироваться и вновь пойти в атаку, но российские военные нанесли по позициям ВСУ ракетные удары. Также он уточнил, что были пресечены две атаки ВСУ в районе между населенными пунктами Новоданиловка, Роготино.

Чехов также добавил, что зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Оса" сбили пять беспилотников противника. Накануне в Минобороны России сообщили, что военные отразили четыре атаки ВСУ на Времевском выступе и Ореховском направлении. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.