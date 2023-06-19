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В Запорожье рассказали о большом количестве пленных солдат ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен на Запорожском направлении. Об этом в беседе с газетой "Взгляд" рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

В Запорожье рассказали о большом количестве пленных солдат ВСУ
© Телеграм-канал «РИА Новости»

"Количество солдат ВСУ, сдающихся в плен, резко увеличилось. Ежедневно складывают оружие целые группы противника. Десятки человек отказываются идти в бой. Это вызвано большими потерями со стороны Украины. К военным постепенно приходит осознание, что их бросают на убой", — рассказал Рогов.

Он подчеркнул, что заметных успехов ВСУ достичь до сих пор не смогли. При этом, по его словам, продолжаются попытки со стороны Киева занять Макаровку. Также идут атаки на Левадное, Новодаровку и Приютное.

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что контрнаступление ВСУ может продлиться в течение 1 — 1,5 месяцев. По его словам, противник будет наступать "до последнего украинца", после чего российские войска двинутся в сторону Киева.

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