Стало известно об ударе по местам хранения иностранной техники на Украине
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли ракетный удар по местам хранения техники иностранного производства, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что «все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута».
Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства, — сказали в ведомстве.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские артиллеристы уничтожили позиции украинских военных, с которых велись обстрелы приграничных районов Белгородской области.
Пресс-служба Минобороны привела комментарий российского солдата, по словам которого расчеты поражают украинские опорные пункты, находящиеся в непосредственной близости от российской границы. Он отметил, что минимум две цели были уничтожены.
Ранее сообщалось, что подразделения Воздушно-десантных войск РФ уничтожили опорный пункт ВСУ. На видео, опубликованном в Сети, показано, как российские военные прибыли на место и нанесли удар с дистанции до 300 метров с разных огневых точек. Десантники в бой с противником не вступали. После уничтожения опорного пункта они отошли на занятые позиции.