Пресс-служба Минобороны привела комментарий российского солдата, по словам которого расчеты поражают украинские опорные пункты, находящиеся в непосредственной близости от российской границы. Он отметил, что минимум две цели были уничтожены.

Ранее сообщалось, что подразделения Воздушно-десантных войск РФ уничтожили опорный пункт ВСУ. На видео, опубликованном в Сети, показано, как российские военные прибыли на место и нанесли удар с дистанции до 300 метров с разных огневых точек. Десантники в бой с противником не вступали. После уничтожения опорного пункта они отошли на занятые позиции.