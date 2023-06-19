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Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожье

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе города Орехов Запорожской области. Об этом журналистам в понедельник, 19 июня, заявили в Минобороны России (МО РФ).

Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожье
© РИА Новости

В ведомстве также отметили, что за прошедшие сутки удалось перехватить пять реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Также было уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Михайловка, Пятихатки, Пологи Запорожской области, Кирилловка Донецкой народной республики (ДНР), Николаевка, Змиевка Луганской народной республики (ЛНР), а также Старая Збурьевка Херсонской области и Великий Выселок Харьковской области.

Ранее в Минобороны рассказали, что истребители авиации Воздушно-космических сил России уничтожили украинский бомбардировщик Су-24 в районе Славянска в ДНР.

Тогда же в районе Новопавловки Запорожской области российскими средствами ПВО был уничтожен вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. Помимо этого, были сбиты 11 беспилотников противника и перехвачены четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».

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