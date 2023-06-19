Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что не планирует возглавлять альянс после осени 2023 года. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем во время своего визита в ФРГ. Трансляция велась на сайте НАТО.

По словам Столтенберга, он планирует доработать в должности главы североатлантического альянса до осени 2023 года, но дальнейших планов у него нет.

«Я не планирую продлевать свои полномочия. Мои личные планы заключаются в том, чтобы выполнять свои полномочия до осени», — отметил Столтенберг.

Ранее газета The Guardian писала, что Столтенберг может остаться генсеком НАТО еще на год из-за отсутствия консенсуса в альянсе. В частности, в США сомневаются по кандидатуре Уоллеса на пост генсека НАТО из-за Украины.