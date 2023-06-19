Командир спецназа «Ахмат» назвал сроки окончания наступления ВСУ

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов считает, что наступление Украины продлится не дольше полутора месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Наступление продлится - прим. ред.] до последнего украинца. А дальше уже пойдет, наверное, продвижение наших сил в направлении Киева потихоньку», - заявил Алаудинов.

По его мнению, западные союзники будут до последнего «додавливать» Киев, требуя от ВСУ хотя бы какого-то результата.

В Минобороны РФ сообщали, что 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Российские военные подчеркнули, что «своих задач противник не добился, успеха не имел».

7 июня российские военные заявили о попытке ВСУ прорвать оборону в районе Артемовска. В Минобороны подчеркнули, что ВС РФ успешно отразили восемь попыток наступления украинских отрядов.