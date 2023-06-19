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Командир спецназа «Ахмат» назвал сроки окончания наступления ВСУ

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов считает, что наступление Украины продлится не дольше полутора месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Командир спецназа «Ахмат» назвал сроки окончания наступления ВСУ
© globallookpress.com

«[Наступление продлится - прим. ред.] до последнего украинца. А дальше уже пойдет, наверное, продвижение наших сил в направлении Киева потихоньку», - заявил Алаудинов.

По его мнению, западные союзники будут до последнего «додавливать» Киев, требуя от ВСУ хотя бы какого-то результата.

В Минобороны РФ сообщали, что 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Российские военные подчеркнули, что «своих задач противник не добился, успеха не имел».

7 июня российские военные заявили о попытке ВСУ прорвать оборону в районе Артемовска. В Минобороны подчеркнули, что ВС РФ успешно отразили восемь попыток наступления украинских отрядов.

Bloomberg сообщило со ссылкой на европейских чиновников, что Украина понесла значительные потери в начале наступления.

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