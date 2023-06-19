$83.65-0.3191.63+0.67

В Великобритании не хватает людей, желающих служить на атомных подлодках

В Великобритании наблюдается нехватка желающих служить на атомных подводных. Как сообщает Sky News, об этом заявил глава Королевского военно-морского флота адмирал Бен Ки.

В Великобритании не хватает людей, желающих служить на атомных подлодках
© Unsplash

Сейчас служба подводных лодок Королевского флота управляет четырьмя атомными подводными лодками с баллистическими ракетами класса Vanguard. Подлодки по очереди выходят в море, круглосуточно, обеспечивая возможность развертывания ядерных сил с целью сдерживания предполагаемого противника.

Ки отметил, что сейчас служба подводных лодок «не переполнена людьми» и набор новобранцев идет с трудом. По этой причине руководству приходится постоянно вести работу по привлечению новых рекрутов, в том числе активно вкладываясь в рекламу. На сегодняшний день в флоте Великобритании служит 29 тысяч человек, что по оценке адмирала, крайне мало при населении страны в 65 миллионов.

Глава ВМФ подчеркнул, что сейчас руководство ведет «войну за таланты», восстанавливая силу флота Великобритании после десятилетий сокращения расходов на эту сферу.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители