В Великобритании не хватает людей, желающих служить на атомных подлодках
В Великобритании наблюдается нехватка желающих служить на атомных подводных. Как сообщает Sky News, об этом заявил глава Королевского военно-морского флота адмирал Бен Ки.
Сейчас служба подводных лодок Королевского флота управляет четырьмя атомными подводными лодками с баллистическими ракетами класса Vanguard. Подлодки по очереди выходят в море, круглосуточно, обеспечивая возможность развертывания ядерных сил с целью сдерживания предполагаемого противника.
Ки отметил, что сейчас служба подводных лодок «не переполнена людьми» и набор новобранцев идет с трудом. По этой причине руководству приходится постоянно вести работу по привлечению новых рекрутов, в том числе активно вкладываясь в рекламу. На сегодняшний день в флоте Великобритании служит 29 тысяч человек, что по оценке адмирала, крайне мало при населении страны в 65 миллионов.
Глава ВМФ подчеркнул, что сейчас руководство ведет «войну за таланты», восстанавливая силу флота Великобритании после десятилетий сокращения расходов на эту сферу.