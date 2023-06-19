В Великобритании не хватает людей, желающих служить на атомных подлодках

Ки отметил, что сейчас служба подводных лодок «не переполнена людьми» и набор новобранцев идет с трудом. По этой причине руководству приходится постоянно вести работу по привлечению новых рекрутов, в том числе активно вкладываясь в рекламу. На сегодняшний день в флоте Великобритании служит 29 тысяч человек, что по оценке адмирала, крайне мало при населении страны в 65 миллионов.