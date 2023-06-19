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Киев мог продолжить работу по созданию «грязной ядерной бомбы»

У Службы внешней разведки России есть сведения о решении госинспекции ядерного регулирования Украины отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС, передает РИА Новости.

В СВР заявили о продолжении работы Киевом по созданию «грязной ядерной бомбы»
© РИА Новости

«Директор Службы внешней разведки Российской Федерации С.Е. Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы», — сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что речь идет о начиненном взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпасе, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории».

Подчеркивается, что на площадку хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле были привезены два специальных контейнера. Также ведомство отмечает, что Украина не осведомило МАГАТЭ о своих действиях. Нарышкин отмечает, что на самом деле топливо с Ровенской АЭС было отправлено на переработку.

Ранее военный эксперт и ветеран боевых действий, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин сообщал о возможной подготовке Украиной «грязной бомбы».

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