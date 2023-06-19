В СВР заявили о продолжении работы Киевом по созданию «грязной ядерной бомбы»

В Службе внешней разведки России заявили о имеющейся информации о решении Киева отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС (РАЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ведомства.

«В последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы — начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории», — сказано в сообщении, сделанном директором СВР Сергеем Нарышкиным.

По его словам, о перемещении отработавшего ядерного топлива с РАЭС на площадку в Чернобыле киевские власти не уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что является нарушением соглашения с ним о гарантиях. По данным СВР, топливо было отправлено на переработку.

Нарышкин также отметил, что возможное применение украинской стороной «грязной ядерной бомбы» будет иметь «тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья».

Кроме того, в российском ведомстве надеются, что со стороны МАГАТЭ и профильных структур Европейского союза будет усилен «интрузивный» контроль за любой деятельностью Украины в ядерной сфере.

Ранее военный эксперт и ветеран боевых действий, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин заявлял, что Украина может заниматься подготовкой «грязной бомбы», на что указывают ее «безбашенные действия».