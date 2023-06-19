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Минобороны заявило о доступе США к биооружию по всему миру

Сеть филиалов Научно-исследовательского института Сухопутных войск США имени Уолтера Рида и медицинского научного центра Военно-морских сил (ВМС) США дает Вашингтону доступ к агентам биологического оружия по всему миру. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает ТАСС.

Минобороны заявило о доступе США к биооружию по всему миру
© Lenta.ru

Он отметил, что институт имени Уолтера Рида имеет четыре зарубежных филиала, в том числе в Таиланде, который взаимодействует с подразделениями в Непале, Камбодже и на Филиппинах. По его словам, филиалы оснащены лабораториями с высоким уровнем биологической изоляции, а сеть территориальных подразделений предназначена для отбора проб и транспортировки штаммов.

Кириллов также добавил, что подведомственные научному центру ВМС США лаборатории осуществляют работы с патогенными микроорганизмами, например, лихорадок Марбург и Эбола, малярии, лихорадки долины Рифт в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.

«Подобный разветвленный подход, реализуемый по всему миру, позволяет американскому военному ведомству получать доступ к эпидемически значимым вариантам патогенов, которые являются потенциальными агентами биологического оружия», — сказал генерал-лейтенант.

Ранее он заявил о разработке США биооружия на территории Украины. По его данным, что институт имени Уолтера Рида уже исследовал кровь украинских солдат на устойчивость к антибиотикам. Он считает, что идет процесс подготовки плацдарма для развертывания контингента НАТО на территории Украины.

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