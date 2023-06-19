СМИ: ЕС хочет усилить контроль за рынком боеприпасов

Власти ЕС намерены обязать производителей взрывчатых веществ в приоритетном порядке направлять свою продукцию фирмам, производящим боеприпасы для Украины, что вызывает опасение у участников рынка. Об этом пишет Defense News.

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По данным издания, ЕС намерен взять на себя роль арбитра и посредника в рамках инициативы по увеличению производства боеприпасов, в том числе и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые поставляются на Украину.

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В частности, Брюссель может обязать компании, продающие сырье, отдавать приоритет поставкам продукции определенным производителям боеприпасов, у которых этого сырья нет.

«Предложение Еврокомиссии заключается в обеспечении приоритетных заказов для помощи производителям, например, с поставками сырья. Комиссия могла бы попросить поставщиков отдать приоритет поставкам именно этим компаниям», - пояснил изданию представитель ЕК.

При этом, по его словам, такая инициатива является «временной экстренной мерой». Но она уже вызвала обеспокоенность у европейских компаний, так как этот план «может привести к нарушению коммерческой тайны или конфиденциальной информации и передать ЕС слишком много полномочий».

Вице-президент норвежской оборонной фирмы Nammo Вегард Санде отметил, что компании опасаются того, что их будут вынуждать продавать сырье конкурентам. Это вызовет недовольство со стороны лидеров рынка и может привести к сокрытию информации о реальных запасах сырья.

«Мы все еще в ожидании принятия законодательства, однако я предполагаю, что оно окажет влияние на стратегию и конкуренцию, если они [Брюссель] заставят компании продавать сырье другим предприятиям», - заявил он.

В свою очередь представитель Еврокомиссии заверил, что производителям не о чем беспокоится, так как у ЕК уже имеется многолетний опыт работы с такой информацией и там готовы дать все необходимые гарантии.

Ранее глава европейской промышленности Тьерри Бретон заявил о том, что Евросоюз наращивает темпы поставок на Украину вооружений и военной техники в рамках поддержки контрнаступления ВСУ. Бретон уточнил, что до конца 2023 года ЕС планирует поставить Киеву миллион крупнокалиберных снарядов.