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В США российский Ка-52 назвали суперхищником

Российский вертолет Ка-52, называемый «Аллигатором», является суперхищником. С такой оценкой выступил обозреватель американского журнала 19FortyFive Питер Сичиу.

В США российский Ка-52 назвали суперхищником
© Lenta.ru

«Российские летчики приспосабливают свои охотничьи навыки, а "Аллигатор" по-прежнему остается настоящим хищником, которого следует опасаться на поле боя», — пишет автор.

Обозреватель отмечает, что в зоне специальной военной операции (СВО) российский Ка-52 успешно уничтожает украинскую бронетехнику. По словам Сичиу, успехи российского Ка-52 признают британские эсперты.

В июне Минобороны России показало на видео уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины вертолетами Ка-52 на южно-донецком направлении.

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