Российский генерал впервые сдал экзамен на краповый берет

«Впервые в истории командир соединения в звании генерал-майора принял участие и успешно прошёл квалификационные испытания. Это как раз тот принцип, который является основным в спецназе: делай, как я, будь первым исполнителем своих приказов», — заявил основоположник традиции экзамена на право ношения крапового берета Герой России Сергей Лысюк.