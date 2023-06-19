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Стало известно об отражении попытки прорыва украинских войск армией России

Российские войска отразили попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Его слова передает РИА Новости.

Стало известно об отражении попытки прорыва украинских войск армией России
© РИА Новости

По его словам, Вооруженные силы России остановили попытку прорыва украинских войск в районе населенного пункта Стельмаховка.

«В результате огневого поражения противник понес потери и отказался продолжать действия наступательного характера», — добавил Марочко.

Военный эксперт подчеркнул, что успешно нанести удар по позициям противника удалось благодаря аэроразведке и своевременному выявлению целей.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанную попытку контрнаступления. Для этого, как уточнялось, украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения. По словам президента России Владимира Путина, успехов в ходе контрнаступления ВСУ не имеют.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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