Стало известно об отражении попытки прорыва украинских войск армией России

Российские войска отразили попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы России остановили попытку прорыва украинских войск в районе населенного пункта Стельмаховка.

«В результате огневого поражения противник понес потери и отказался продолжать действия наступательного характера», — добавил Марочко.

Военный эксперт подчеркнул, что успешно нанести удар по позициям противника удалось благодаря аэроразведке и своевременному выявлению целей.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанную попытку контрнаступления. Для этого, как уточнялось, украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения. По словам президента России Владимира Путина, успехов в ходе контрнаступления ВСУ не имеют.