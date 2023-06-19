Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Новодонецкого

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Новодонецкое в ДНР. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

По информации министерства, штурмовые отряды морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) отразили атаку подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ночью пытались пойти в атаку.

«Контрнаступление противника было отражено, бронетехника противника была уничтожена. Новодонецкое под полным контролем нашей бригады», — поделился исполняющий обязанности командира штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Ива».

Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины взяли под оперативный контроль населенный пункт Пятихатки в Запорожской области.