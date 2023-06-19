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В ЛНР заявили, что российские войска уничтожили украинскую военную колонну

Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска уничтожили украинскую военную колонну под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом он рассказал РИА Новости.

Марочко: ВС РФ уничтожили колонну ВСУ под Кременной
© РИА Новости

По словам Марочко, артиллерийский удар был нанесен юго-западнее населенного пункта. Украинская колонна состояла из шести автомобилей и двигалась в направлении Серебрянского лесничества. Предварительно, в результате атаки погибли до 20 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"После передачи координат артиллерийским подразделениям был нанесен огневой удар, в результате которого колонна, состоящая из шести единиц автомобильной техники, была уничтожена", - пояснил Марочко.

Ранее Марочко сообщал, что силы РФ пресекли попытку ВС Украины прорвать линию обороны под Купянском.

Он пояснил, что попытка прорыва со стороны Вооруженных сил Украины готовилась в районе населенного пункта Стельмаховка.

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