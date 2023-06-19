Эксперт рассказал об иностранных наемниках из разных стран в рядах ВСУ

Наемники из более чем 15 стран воюют в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

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Он отметил, что российская разведка зафиксировала присутствие иностранных наемников в зоне ответственности группировки войск "Юг"

"За истекшую неделю на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях выявлены наемники из более чем 15 стран", - сказал Марочко.

В конце мая министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что на стороне Украины сейчас воюют более 2,5 тыс. наемников из зарубежных стран.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.