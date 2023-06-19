Российские десантники сорвали атаку ВСУ

Российские десантники сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщается в официальном Министерства обороны России.

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По данным ведомства, скопление сил ВСУ удалось заметить с дрона — перемещение украинских военнослужащих попало на видео, и операторы доложили об этом командованию.

После оценки обстановки командование дало приказ нанести удар по скоплению сил ВСУ — в бою было применено как стрелковое, так и противотанковое оружие.

Цель удара была достигнута, ВСУ не смогли подойти к российской линии обороны.