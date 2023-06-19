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В Запорожье сообщили о возврате села Пятихатки под контроль России

Село Пятихатки в Запорожской области, которое ранее заняли украинские военные, вернулось под контроль России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В Запорожье сообщили о возврате села Пятихатки под контроль России
© РИА Новости

По его словам, российские военные заманили противника в огневой мешок и накрыли ударами авиации и тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». При этом украинское командование продолжает гнать личный состав на убой, не считаясь с потерями.

Ранее Рогов рассказал, что на ореховском направлении в Запорожской области началось наступление Вооруженных сил Украины, активность противника резко усилилась, идут боестолкновения с применением большого количества бронетехники и подразделений.

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