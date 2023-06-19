В Запорожье сообщили о возврате села Пятихатки под контроль России

Село Пятихатки в Запорожской области, которое ранее заняли украинские военные, вернулось под контроль России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, российские военные заманили противника в огневой мешок и накрыли ударами авиации и тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». При этом украинское командование продолжает гнать личный состав на убой, не считаясь с потерями.