В МИД раскрыли, как долго Белоруссия будет хранить ядерное оружие России

Договоренность о нахождении российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии не предусматривает временных ограничений. Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он также назвал условия, при которых Россия может вернуть это оружие на свою территорию.

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Что касается возможных временных рамок нахождения российского ТЯО на территории Белоруссии, то каких-либо ограничений на этот счет российско-белорусские договоренности не предполагают, В нынешней геополитической ситуации основными условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии, — заявил Полищук.

При этом он подчеркнул, что подобному шагу России должен предшествовать полный вывод американского ядерного оружия на территорию США и ликвидация всей соответствующей инфраструктуры в Европе.

Дипломат отметил, что решение о размещении ТЯО на территории дружественного государства носило «во многом вынужденный характер» и стало ответом на «агрессивную политику Альянса», в том числе многолетнюю практику «совместных ядерных миссий» стран НАТО и поддержку Западом Украины.

По словам Полищука, обсуждаемые действия РФ не противоречат международно-правовым обязательствам, в том числе Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку контроль за ядерными вооружениями остается за Москвой.