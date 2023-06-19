$83.65-0.3191.63+0.67

В МИД раскрыли, как долго Белоруссия будет хранить ядерное оружие России

Договоренность о нахождении российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии не предусматривает временных ограничений. Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он также назвал условия, при которых Россия может вернуть это оружие на свою территорию.

В МИД раскрыли, как долго Белоруссия будет хранить ядерное оружие России
© Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Что касается возможных временных рамок нахождения российского ТЯО на территории Белоруссии, то каких-либо ограничений на этот счет российско-белорусские договоренности не предполагают, В нынешней геополитической ситуации основными условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии, — заявил Полищук.

При этом он подчеркнул, что подобному шагу России должен предшествовать полный вывод американского ядерного оружия на территорию США и ликвидация всей соответствующей инфраструктуры в Европе.

Дипломат отметил, что решение о размещении ТЯО на территории дружественного государства носило «во многом вынужденный характер» и стало ответом на «агрессивную политику Альянса», в том числе многолетнюю практику «совместных ядерных миссий» стран НАТО и поддержку Западом Украины.

По словам Полищука, обсуждаемые действия РФ не противоречат международно-правовым обязательствам, в том числе Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку контроль за ядерными вооружениями остается за Москвой.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе пытаются склонить Россию к переговорам по сокращению ядерного оружия. Но «хрен им», как, по словам президента, говорят в народе. Путин отметил, что использование таких «крайних средств» возможно в случае создания угрозы российской государственности.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители