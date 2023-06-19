$83.65-0.3191.63+0.67

«Торнадо-С» управляемой ракетой уничтожила HIMARS

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» Западного военного округа управляемой ракетой уничтожил американский РСЗО HIMARS в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Торнадо-С» управляемой ракетой уничтожила HIMARS
© РИА Новости

Отмечается, что созданная на базе «Смерча» РСЗО «Торнадо-С» способна применять управляемые реактивные снаряды. Одной из таких ракет расчет точным попаданием уничтожил вражеский комплекс РСЗО. Военное ведомство опубликовало видео, на котором виден момент атаки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении заявил, что ни один полученный Киевом зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не был уничтожен военными ВС РФ. Таким образом он отреагировал на недавние слова своего российского коллеги. 16 июня президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФе, упомянул уничтожены пять комплексов Patriot под Киевом. Также он рассказал, что украинской армией в общей сложности потеряно 186 танков и 418 бронемашин различного класса.

16
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители