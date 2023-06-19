«Торнадо-С» управляемой ракетой уничтожила HIMARS

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении заявил, что ни один полученный Киевом зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не был уничтожен военными ВС РФ. Таким образом он отреагировал на недавние слова своего российского коллеги. 16 июня президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФе, упомянул уничтожены пять комплексов Patriot под Киевом. Также он рассказал, что украинской армией в общей сложности потеряно 186 танков и 418 бронемашин различного класса.