"Укринформ": в Запорожье произошли взрывы

В подконтрольной украинской стороне части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Также в ночь на 19 июня украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе.

О разрушениях и пострадавших информации нет. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.