"Укринформ": в Запорожье произошли взрывы
Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает агентство "Укринформ".
"В Запорожье раздались громкие взрывы", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.
В подконтрольной украинской стороне части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Также в ночь на 19 июня украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе.
О разрушениях и пострадавших информации нет. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Газета.Ru: главные новости