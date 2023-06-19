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"Укринформ": в Запорожье произошли взрывы

Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает агентство "Укринформ".

"Укринформ": в Запорожье произошли взрывы
© Shutterstock

"В Запорожье раздались громкие взрывы", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.

В подконтрольной украинской стороне части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Также в ночь на 19 июня украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе.

О разрушениях и пострадавших информации нет. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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