МИД РФ: Киев разместил воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией

Он напомнил, что в этих условиях с октября прошлого года в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения совместной с Россией группировки войск. "Исходим из того, что имеющихся в данном районе средств достаточно, чтобы дать отпор агрессии с территории Украины или сопредельных стран НАТО", - отметил Полищук.