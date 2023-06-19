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МИД России: Киев разместил существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией

Украинская армия разместила существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По словам Полищука, таким образом Киев пытается прощупать обороноспособность Союзного государства.

МИД РФ: Киев разместил воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией
© Gleb Garanich/Reuters

Он напомнил, что в этих условиях с октября прошлого года в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения совместной с Россией группировки войск. "Исходим из того, что имеющихся в данном районе средств достаточно, чтобы дать отпор агрессии с территории Украины или сопредельных стран НАТО", - отметил Полищук.

Он выразил надежду, что у Киева хватит здравого смысла не предпринимать военные авантюры. В начале июня сообщалось, что Белоруссия усилит охрану границы с Украиной войсками специального назначения.

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