МИД РФ: Киев разместил воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией

МИД России: Киев разместил существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией
Украинская армия разместила существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По словам Полищука, таким образом Киев пытается прощупать обороноспособность Союзного государства.
Он напомнил, что в этих условиях с октября прошлого года в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения совместной с Россией группировки войск. "Исходим из того, что имеющихся в данном районе средств достаточно, чтобы дать отпор агрессии с территории Украины или сопредельных стран НАТО", - отметил Полищук.
Он выразил надежду, что у Киева хватит здравого смысла не предпринимать военные авантюры. В начале июня сообщалось, что Белоруссия усилит охрану границы с Украиной войсками специального назначения.