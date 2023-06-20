Молдавия представила НАТО список необходимых ей вооружений

"Это хорошо составленный список, который находится в процессе нашего анализа. Да, есть вопросы, связанные с пакетом усиления обороноспособности и даже несколько глав, некоторые из них связаны с системами ПРО и ПВО, что естественно, это также вопрос, связанный с борьбой с гибридной войной, очевидно, очень важный компонент устойчивости", - сказал Джоанэ в интервью радио Moldova 1.

"У Молдавии есть свой командный пункт, который знает, каковы потребности. Он начал больше инвестировать в оборону, и это хорошо, потому что это невозможно сделать без ресурсов", - отметил Джоанэ.

На прошлой неделе министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что риск реальной военной угрозы для республики минимален, тем не менее все сектора ее обороны находятся в процессе модернизации, расходы на которую покроет государственный бюджет и помощь западных партнеров. По словам посла республики в Бельгии, главы миссии при НАТО Виорела Чиботару, за последний год республика утроила количество проектов сотрудничества с альянсом.

В январе президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico не исключила, что в контексте украинского кризиса республика может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. При этом она подчеркнула, что это решение должно быть принято гражданами на референдуме. Как показали опросы, большинство населения Молдавии против вступления в Североатлантический альянс, а в последние месяцы число противников увеличилось. Молдавия взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства, в Кишиневе действует информационный центр альянса и бюро по связям с альянсом. Власти непризнанного Приднестровья, Гагаузской автономии и оппозиционные партии резко раскритиковали планы властей по сближению с альянсом.