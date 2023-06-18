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Российские военные превратили танк ВСУ в дрон-камикадзе

Российские военнослужащие превратили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в дрон-камикадзе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«В районе Марьинки под Донецком наши бойцы затрофеили танк, набили его 6 тоннами тротила и другими полезными подарками, а затем отправили обратно на украинские позиции на автопилоте», — сообщает «РВ».

Отмечается, что танк не доехал до противника, подорвавшись на мине, а детонация произошла после выстрела ручного противотанкового гранатомета. Военкоры также опубликовали видео взрыва.

«Рядом все явно разминировало, а позиции повредило. Эксперименты с созданием дронов-камикадзе продолжаются», — говорится в подписи.

Ранее бойцы ВС РФ инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного бронетранспортера. По словам командира инженерного взвода с позывным Барнаул, военные снарядили бронетранспортер МТ-ЛБ взрывчатыми веществами.

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