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ВСУ 11 раз нанесли удары по Донецку за полтора часа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка за полтора часа. Об этом заявили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), передает РИА Новости.

ВСУ 11 раз нанесли удары по Донецку за полтора часа
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В СЦКК ДНР уточнили, что в 18:30 было выпущено шесть снарядов в направлении Галицыновки. В 20:00 обстрелу подвергся населенный пункт Максимильяновка.

Ранее Минобороны России заявило об отражении восьми атак ВСУ на донецком направлении за сутки. В ведомстве уточнили, что ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 129-й бригады территориальной обороны, добавили в военном ведомстве.

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