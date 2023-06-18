В США оценили успех начала контрнаступления Украины
Контрнаступление Украины пока не достигло той динамики, которую ожидали "некоторые чрезмерно оптимистичные наблюдатели", и действия ВСУ большие похожи на "прелюдию" к чему-то более масштабному. Об этом сообщает СNN.
По мнению журналиста телекомпании Тима Листера, Запорожское направление рассматривается Киевом как основная цель, но многослойную оборону России оказалось пробить непросто. Видны признаки того, что Киев, помимо Запорожья, стремится действовать вокруг Бахмута, а также на других направлениях на востоке, считает он. Похоже, что украинские военные пытаются оттянуть российские подразделения в разные стороны, чтобы выявить слабые места обороны, отмечается в заметке.
Журналист утверждает, что ВСУ могут позволить выбрать себе район для атаки, ведь российской стороне необходимо защищать извилистую и протяженную линию фронта в 1 тыс. километров.
"Тем не менее это сложная задача: особенно на юге украинские силы должны вести лобовую атаку на хорошо подготовленные оборонительные позиции, и им критически не хватает превосходства в воздухе. У русских было несколько месяцев, чтобы укрепить здесь оборону; никогда не было шанса, что украинцы добьются молниеносного наступления, которым они наслаждались в Харькове прошлой осенью", — подчеркнул Листер.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2023 году имеют только одну возможность провести контрнаступление.