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В США оценили успех начала контрнаступления Украины

Контрнаступление Украины пока не достигло той динамики, которую ожидали "некоторые чрезмерно оптимистичные наблюдатели", и действия ВСУ большие похожи на "прелюдию" к чему-то более масштабному. Об этом сообщает СNN.

В США оценили успех начала контрнаступления Украины
© Газета.Ru

По мнению журналиста телекомпании Тима Листера, Запорожское направление рассматривается Киевом как основная цель, но многослойную оборону России оказалось пробить непросто. Видны признаки того, что Киев, помимо Запорожья, стремится действовать вокруг Бахмута, а также на других направлениях на востоке, считает он. Похоже, что украинские военные пытаются оттянуть российские подразделения в разные стороны, чтобы выявить слабые места обороны, отмечается в заметке.

Зеленский сообщил о контрнаступлении ВСУ

Журналист утверждает, что ВСУ могут позволить выбрать себе район для атаки, ведь российской стороне необходимо защищать извилистую и протяженную линию фронта в 1 тыс. километров.

"Тем не менее это сложная задача: особенно на юге украинские силы должны вести лобовую атаку на хорошо подготовленные оборонительные позиции, и им критически не хватает превосходства в воздухе. У русских было несколько месяцев, чтобы укрепить здесь оборону; никогда не было шанса, что украинцы добьются молниеносного наступления, которым они наслаждались в Харькове прошлой осенью", — подчеркнул Листер.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2023 году имеют только одну возможность провести контрнаступление.

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