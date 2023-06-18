В США оценили успех начала контрнаступления Украины

"Тем не менее это сложная задача: особенно на юге украинские силы должны вести лобовую атаку на хорошо подготовленные оборонительные позиции, и им критически не хватает превосходства в воздухе. У русских было несколько месяцев, чтобы укрепить здесь оборону; никогда не было шанса, что украинцы добьются молниеносного наступления, которым они наслаждались в Харькове прошлой осенью", — подчеркнул Листер.