$83.65-0.3191.63+0.67

Российские медики спасли пленного командира ВСУ

В свой профессиональный праздник День медицинского работника российские военные врачи спасли украинского бойца, взятого в плен. Командира взвода бросили в районе Орехово без поддержки техники. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

Российские медики спасли пленного командира ВСУ
© РИА Новости

Пленному была оказана срочная медицинская помощь. Судя по опубликованным кадрам, он получил серьезные ранения, у него выбиты зубы, на лице сильные гематомы, но сейчас его здоровью ничто не угрожает. Раненый рассказал, что дома его ждет семья. Автор видео успокоил его и пообещал, что скоро он вернется домой.

Отмечается, что из подразделения в 120 человек осталось в живых лишь трое.

Ранее глава учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин рассказал о причинах гибели военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, более половины случаев летальных исходов происходят не от жизнеугрожающих ран, а многие ампутации — от неправильного наложения жгута.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители