Российские медики спасли пленного командира ВСУ

В свой профессиональный праздник День медицинского работника российские военные врачи спасли украинского бойца, взятого в плен. Командира взвода бросили в районе Орехово без поддержки техники. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

Пленному была оказана срочная медицинская помощь. Судя по опубликованным кадрам, он получил серьезные ранения, у него выбиты зубы, на лице сильные гематомы, но сейчас его здоровью ничто не угрожает. Раненый рассказал, что дома его ждет семья. Автор видео успокоил его и пообещал, что скоро он вернется домой.

Отмечается, что из подразделения в 120 человек осталось в живых лишь трое.