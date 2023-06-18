Российские медики спасли пленного командира ВСУ

В свой профессиональный праздник День медицинского работника российские военные врачи спасли украинского бойца, взятого в плен. Командира взвода бросили в районе Орехово без поддержки техники. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны».
Пленному была оказана срочная медицинская помощь. Судя по опубликованным кадрам, он получил серьезные ранения, у него выбиты зубы, на лице сильные гематомы, но сейчас его здоровью ничто не угрожает. Раненый рассказал, что дома его ждет семья. Автор видео успокоил его и пообещал, что скоро он вернется домой.
Отмечается, что из подразделения в 120 человек осталось в живых лишь трое.
Ранее глава учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин рассказал о причинах гибели военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, более половины случаев летальных исходов происходят не от жизнеугрожающих ран, а многие ампутации — от неправильного наложения жгута.