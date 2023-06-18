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Эксперты назвали российское оружие, успешно уничтожающее западную бронетехнику

Российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» с 1998 года успешно уничтожает различную западную бронетехнику, рассказали эксперты журнала Military Watch.

«Российский «Корнет» остается грозным оружием», - отметили авторы статьи.

По данным аналитиков, легкий ракетный комплекс поставляется в различные страны. Расчеты «Корнета» с успехом применяют его против основных боевых танков «Абрамс», «Леопард», «Меркава», а также против бронемашин «Брэдли».

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Примечательной особенностью комплекса является, уточнили эксперты, его боеголовка с тандемным зарядом, а также качественный тепловизор, превосходящий зарубежные аналоги.

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