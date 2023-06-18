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В ЕС рассказали об ускорении поставок оружия Украине

Евросоюз наращивает темпы поставок на Украину вооружений и военной техники в рамках поддержки контрнаступления ВСУ, рассказал в интервью Le Parisien глава европейской промышленности Тьерри Бретон.

Бретон уточнил, что до конца 2023 года ЕС планирует поставить Киеву миллион крупнокалиберных снарядов.

По его словам, в настоящее время боевые действия ведутся в режиме высокой интенсивности. Соответственно, боеприпасы играют решающую роль в ходе конфликта.

В США заявили о потере ВСУ ключевой техники для наступления

Конфликт может растянуться еще на несколько месяцев «или даже дольше», заметил Бретон. Он добавил, что промышленность ЕС готовится к подобному развитию ситуации.

Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн не сможет подготовить и передать Украине основные боевые танки «Леопард» в ближнесрочной перспективе.

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