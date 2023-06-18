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Инструкторы НАТО оценили подготовку бойцов ВСУ

Западные инструкторы НАТО оценили подготовку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Инструкторы НАТО оценили подготовку бойцов ВСУ
© lenta.ru

По словам опрошенных изданием инструкторов, для украинских военных проводятся только краткосрочные курсы, многие из них в среднем занимали около двух месяцев, а часто — около трех недель. За это время их предстоит обучить минной войне, работе санитарных служб, боевым действиям в городских условиях, бронетанковой разведке, а также командованию объединенной механизированной боевой группировкой.

Как пишет газета, провалы в контрнаступлении ВСУ провоцируют все больше дискуссий об уровне подготовки украинских военных ВСУ и самих инструкторов НАТО, особенно во французской армии. Офицеры альянса, в частности, отмечали, что вне зависимости от опыта присланным во Францию украинским бойцам не хватало организованности. Так, один из инструкторов указал на то, что во время обучения «они бросались вперед, как стадо, и громко кричали».

Ранее замглавы Росгвардии Донецкой народной республики Александр Ходаковский оценил тактику наступления ВСУ на южно-донецком фронте. По его словам, украинские военные используют «простую и тривиальную тактику», пытаясь задавить огнем российские позиции, после чего захватить их с помощью пехоты.

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