Президент Чехии: ВСУ имеют в 2023 году только один шанс на контрнаступление
Украинские военные в 2023 году имеют только одну возможность провести контрнаступление, рассказал президент Чехии Петр Павел. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Российская армия в ходе боевых действий приобрела опыт отражения атак противника, активно строила мощные оборонительные укрепления, заметил президент Чехии.
В ходе первого этапа контрнаступления украинская армия не ввела все силы, предназначенные для операции в целом. Предположительно, дальше станет видно, удалось ли ей нащупать слабые места в обороне ВС РФ, пояснил Павел.
Глава республики отметил, что в случае, если летнее контрнаступление ВСУ потерпит неудачу, то Украине в 2023 году не удастся собрать войска для нового, не менее масштабного наступления.
По его мнению, после завершения активных боевых действий, конфликт может перейти в стадию заморозки.
Кроме того, добавил Павел, не исключаются переговоры между сторонами о прекращении противостояния.