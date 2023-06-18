Путин заявил о важности единоначалия в российской армии

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с военкорами, что в армии должно быть единоначалие. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава государства отметил, что у руководства страны есть поговорка: «хотите загубить дело - создайте рабочую группу».

Президент пояснил, что, что группа высокопоставленных чиновников нарушит систему управления войсками. Он добавил, что в «армии должно быть единоначалие».