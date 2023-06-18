Путин заявил о важности единоначалия в российской армии

Путин: в армии должно быть единоначалие
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с военкорами, что в армии должно быть единоначалие. Об этом пишет РИА «Новости».
Глава государства отметил, что у руководства страны есть поговорка: «хотите загубить дело - создайте рабочую группу».
Президент пояснил, что, что группа высокопоставленных чиновников нарушит систему управления войсками. Он добавил, что в «армии должно быть единоначалие».
Вместе с тем, заметил Путин, идея о создании группы, которая в зоне специальной военной операции собирала бы необходимые данные, анализировала их, является «правильной».
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