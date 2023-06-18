Минобороны России назвало потери ВСУ за минувшие сутки

Украинские военные в течение прошедших суток осуществляли наступательные действия на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях. В ходе боевых действий противник понес существенные потери, пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, наиболее активные действия противник предпринимал на Запорожском направлении.

Так, в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области ВСУ силами до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, предпринимали безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами.

Все атаки противника, подчеркнули в Минобороны, были отражены ударами авиации и огнем артиллерии.

Четыре масштабные атаки противника были также отражены на Южно-Донецком направлении.

Общие потери ВСУ на этих двух направлениях составили свыше 350 военнослужащих. Кроме того, противник утратил 35 танков, 33 БМП (в том числе 2 «Bradley»), а также 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер «Striker».

На Донецком направлении было отражено восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка.