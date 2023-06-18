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Армия России отразила попытку наступления ВСУ силами до трех БТГ

Российские войска отразили попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). В наступательных действиях со стороны ВСУ участвовали то трех батальонных тактических групп. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Армия России отразила попытку наступления ВСУ силами до трех БТГ
© РИА Новости

Попытка наступления ВСУ сопровождалась постановкой дымовой завесы, а наступающие подразделения были усилены танками и другой бронетехникой, уточнил представитель военного ведомства. На прорыв украинские войска пошли в районе населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

Наступавшие подразделения противника были подавлены огнем российской авиации и артиллерии. За сутки на Запорожском направлении уничтожено более 200 украинских солдат, а также 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин.

Помимо этого, в Минобороны сообщили о восьми атаках, предпринятых ВСУ на донецком направлении. Все попытки наступления были отражены подразделениями «Южной» группировки российских войск.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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