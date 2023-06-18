Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 200 военных ВСУ на запорожском направлении

Вооруженные силы России уничтожили в ходе наиболее активных попыток Вооруженных сил Украины атаковать на запорожском направлении свыше 200 военных и 33 танка противника. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.