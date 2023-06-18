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Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 200 военных ВСУ на запорожском направлении

Вооруженные силы России уничтожили в ходе наиболее активных попыток Вооруженных сил Украины атаковать на запорожском направлении свыше 200 военных и 33 танка противника. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 200 военных ВСУ на запорожском направлении
© Минобороны РФ / ТАСС

"За сутки в ходе боевых действий только на запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин", - сказал он.

По словам Конашенкова, в результате комплексного огневого поражения четырех колонн резервов ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены 9 танков, 10 боевых машин пехоты и до 10 других боевых бронированных машин.

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