Путин раскрыл источник информации о больших потерях ВСУ

Президент России Владимир Путин раскрыл источник поступления к нему информации о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления. Об этом он рассказал в закрытой части встречи с военными корреспондентами, которую опубликовал в своем Павел Зарубин.

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По словам президента, украинская и российская стороны используют средства связи и слушают друг друга. Как отметил Путин, противник между собой в разговорах подтверждает большие потери.

Также к нему «стекает информация по большому количеству каналов», среди них общение с командирами батальонов, бригад, полков, дивизий напрямую. Если командир оказывается в тот момент в бою, то беседа с главой государства проходит после него.