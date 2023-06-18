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В Минобороны оценили обстановку на купянском и красно-лиманском направлениях

Российские военные пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп на двух направлениях. Об этом в воскресенье, 18 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В Минобороны оценили обстановку на купянском и красно-лиманском направлениях
© РИА Новости

Уточняется, что на купянском направлении силами оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерией «Западной» группировки войск был нанесен удар по бойцам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Фигалевка, Масютовка, Кисловка, Тимковка Харьковской области, а также Стельмаховки, расположенной на территории Луганской народной республики.

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