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Китай заверил США, что не предоставляет военную помощь России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что Вашингтон получил от Пекина гарантии того, что Китай не будет поставлять России смертельное оружие для применения на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Блинкена, у Вашингтона нет данных о том, что Китай передает вооружение России.

«Мы и другие страны получили гарантии от Китая, что он не предоставляет и не будет предоставлять смертоносную поддержку России. Мы это ценим», — поделился госсекретарь США.

Кроме того, Блинкен призвал КНР проявлять бдительность в вопросе передачи технологий, так как в США опасаются, что китайская сторона может передавать их РФ.

Ранее Блинкен рассказал председателю КНР Си Цзиньпину, какими хочет видеть отношения США и Китая.

Блинкен отметил, что США не стремятся к новой «холодной войне», не хотят изменить устройство Китая и не добиваются конфликта с КНР.

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