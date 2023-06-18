Стало известно о предложении Турции стать гарантом безопасности Украины

Турция получала предложение стать гарантом безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

При этом Россия не возражала против турецкого посредничества, отметил собеседник агентства.

Ранее в Анкаре подтвердили намерение способствовать организации и проведению российско-украинских переговоров. Члены Совбеза Турции в совместном заявлении выступили за продолжение усилий по мирным переговорам.