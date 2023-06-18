Кива заявил, что глава ГУР Украины Буданов умер

Председатель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов умер, не приходя в сознание. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

— Буданов умер, не приходя в сознание, — информация поступила из посольства Украины в Германии, — сказал он.

При этом киевские власти будут скрывать гибель Буданова настолько долго, насколько это возможно, написал Кива в своем Telegram-канале.

16 июня представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что Буданов пребывает «в прекрасном здоровье». По его словам, председатель украинского ГУР сейчас продолжает свою работу, у него крайне мало свободного времени.

5 июня в пресс-службе украинского Центра противодействия дезинформации опровергли информацию о гибели Буданова.

В последний раз в публичном поле Кирилл Буданов появлялся 29 мая. Тогда он пригрозил России скорым ответом на недавние ракетные удары по Киеву. Он заявил, что страна «очень скоро об этом пожалеет».