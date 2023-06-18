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Кива заявил, что глава ГУР Украины Буданов умер

Председатель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов умер, не приходя в сознание. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Кива заявил, что глава ГУР Украины Буданов умер
© globallookpress.com

— Буданов умер, не приходя в сознание, — информация поступила из посольства Украины в Германии, — сказал он.

При этом киевские власти будут скрывать гибель Буданова настолько долго, насколько это возможно, написал Кива в своем Telegram-канале.

СМИ сообщили о тяжелом ранении Буданова после ракетного удара ВС РФ

16 июня представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что Буданов пребывает «в прекрасном здоровье». По его словам, председатель украинского ГУР сейчас продолжает свою работу, у него крайне мало свободного времени.

5 июня в пресс-службе украинского Центра противодействия дезинформации опровергли информацию о гибели Буданова.

В последний раз в публичном поле Кирилл Буданов появлялся 29 мая. Тогда он пригрозил России скорым ответом на недавние ракетные удары по Киеву. Он заявил, что страна «очень скоро об этом пожалеет».

8 мая Буданов, отвечая на вопрос о причастности киевского режима к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сказал: «Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».

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