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Путин рассказал о распоряжении вернуть из зоны СВО одного из трех братьев

Президент России Владимир Путин рассказал о трех братьях, участвующих в боях на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом он сообщил в ходе закрытой встречи с военкорами, передает ТАСС.

Путин рассказал о распоряжении вернуть из зоны СВО одного из трех братьев
© Lenta.ru

По его словам, он распорядился вернуть одного из них из зоны боевых действий.

«Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», — рассказал глава государства.

В ходе встречи Путин также заявил, что раненые бойцы возвращаются в зону СВО по собственному желанию.

Президент провел встречу с военкорами во вторник, 13 июня. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в общении с главой государства приняли участие представители телеканалов и СМИ, а также блогеры и авторы Telegram-каналов.

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