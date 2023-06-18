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"РВ" показала первые кадры с британскими танками Challenger возле фронта

В Телеграм-канале "Военкоры Русской Весны" опубликовали видео британских танков Challenger, впервые замеченных возле линии фронта.

"РВ" показала первые кадры с британскими танками Challenger возле фронта
© Российская Газета

На кадрах видно, что они движутся рядом с оборонительными сооружениями, вероятно, в районе прифронтового полигона. Предполагается, что ВСУ готовятся задействовать их в контранаступлении после провала германских танков Leopard.

Напомним, что Минобороны Британии поставило Киеву партию танков Challenger в начале мая. Также передала для них тысячу снарядов, в том числе с обедненным ураном.

Ранее в Сети появлялись кадры танков Challenger в украинском тылу, оснащенных специальными ковшами для борьбы с противотанковыми сооружениями "зубами дракона".

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