В ДНР оценили тактику наступления ВСУ

«Конечно, есть ракеты и антиракеты, есть дроны и противодроновые ружья, — есть даже [американский бизнесмен Илон] Маск со своим «Старлинком», — но все это в конечном итоге только ради того, чтобы выковырять из земли нескольких чумазых мужиков, которые преграждают путь к почестям и славе», — добавил Ходаковский.