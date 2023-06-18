Путин: многие раненые во время СВО возвращаются к боевым действиям по желанию

Президент РФ Владимир Путин во время закрытой части общения с военкорами рассказал о возвращении раненых бойцов обратно в зону специальной военной операции по своему желанию. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. По словам российского главы государства, некоторых военнослужащих ему даже приходилось лично просить отправиться домой.

"Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? "Вернусь в зону СВО, к своим товарищам", - подчеркнул Путин.

Так, президент России привел в качестве примера трех братьев, участвовавших в боевых действия на Запорожском направлении.

"Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий", - добавил Путин.