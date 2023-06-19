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ВСУ возобновили артиллерийский обстрел Донецка

Вооруженные силы Украины после девятичасовой паузы вновь начали обстреливать Донецк из артиллерии. Об этом в понедельник сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ возобновили артиллерийский обстрел Донецка
© ТАСС

В 05:15 мск со стороны населенного пункта Максимильяновка по Петровскому району города было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Предыдущий обстрел Донецка, по данным представительства, был зафиксирован в 20:00 воскресенья. Тогда ВСУ обстреляли город пятью снарядами калибра 155 мм.

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