ВСУ возобновили артиллерийский обстрел Донецка

Вооруженные силы Украины после девятичасовой паузы вновь начали обстреливать Донецк из артиллерии. Об этом в понедельник сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В 05:15 мск со стороны населенного пункта Максимильяновка по Петровскому району города было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.