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Российские морпехи взяли в плен 35 военных ВСУ во время боев на Запорожье

В ходе боев на Времевском выступе — восточной части Запорожского фронта — приморские морпехи взяли в плен 35 украинских военных. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Морпехи РФ взяли в плен 35 военных ВСУ во время боев на Запорожье
© lenta.ru

В районе Макаровки бойцы 60-й бригады морской пехоты захватили военнослужащих 35-й бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

ВС РФ нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ

Автора канала отметили, что тяжелые бои на Времевском выступе на границе Запорожского фронта и Донецкой народной республики продолжаются. Российские войска контратакуют.

16 июня глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что новые атаки ВСУ «захлебнулись», армия противника понесла серьезные потери.

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